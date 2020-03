Torino, doppio successo nei test contro Gozzano ed Alessandria

Torino, doppio successo per i granata del tecnico Longo negli allenamenti congiunti con Gozzano ed Alessandria

Doppio test e doppio successo per il Torino di Longo, che quest’oggi ha ospitato il Gozzano al mattino al Filadelfia e l’Alessandria al pomeriggio al Grande Torino per lavorare sulla condizione atletica di una squadra che non tornerà in campo prima di sabato prossimo con l’Udinese.

I granata al mattino si sono imposti grazie alle reti di Zaza e di Ola Aina. Al pomeriggio, invece, sotto gli occhi del presidente Cairo, hanno calato un poker con doppietta di Verdi e singole marcature ad opera di Belotti ed Edera.