Torino, ecco gli impietosi numeri costati a Mazzarri la panchina: 3 sconfitte e 13 reti subite, quindi l’esonero

Non solo tre sconfitte di fila. Ma anche e soprattutto 13 reti subite in quei 270′, a certificare uno stato di crisi d’identità profonda. Questi i numeri alla base della decisione del Torino di interrompere il rapporto con il tecnico Mazzarri.

Dopo i due incassati dal Sassuolo, con i neroverdi che avevano vinto in rimonta. Dopo l’umiliante 0-7 patito in casa per mano dell’Atalanta sabato scorso. Dopo l’altrettanto clamoroso 4-0 maturato ieri a Lecce, contro i salentini che in stagione mai avevano vinto al Via del Mare.