Torino Empoli e la sfida ‘green’ sul campo

Torino Empoli è la sfida di domani di Serie A per la 9^ giornata, ma la lettura è anche per il futuro.

La sfida ‘green’ sul campo tra i granata e gli azzurri si fa anche guardando la carta d’identità. Sono la 2a e la 3a squadra per la media età più bassa in Serie A dopo il Lecce. Una partita di oggi ma con lo sguardo fisso verso il futuro, alla crescita di giovani talenti. Da Ricci, Schuurs e Buongiorno fino a Parisi, Satriano e Baldanzi (assente per infortunio). C’è tanta linea verde tra Torino e Empoli. Lo scrive Tuttosport.