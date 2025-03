Torino-Empoli, Policano: «I granata non devono commettere questo errore. Elmas e Casadei hanno fatto bene a tornare in Italia. Chance di entrare in Europa? Difficile...»

Le parole di Roberto Policano, ex calciatore del Torino, in vista della sfida di Serie A contro l’Empoli. Tutti i dettagli in merito

Tra il Toro dei suoi tempi, che arrivò alla finale di Coppa Uefa persa con l’Ajax, e quello di oggi che naviga a centro-classifica con ambizioni europee, Roberto Policano dice la sua in un’intervista al Corriere della Sera.

IL SUO TORO – «Eravamo un gruppo meraviglioso. Allo zoccolo duro che conquistò la promozione in Serie A vennero aggiunti alcuni ottimi stranieri. Non ho nessun rimpianto per la Coppa Uefa sfumata sul più bello, perché abbiamo dato il massimo ma siamo stati molto sfortunati».

I DERBY E LA SCARPATA A CASIRAGHI – «Vincere la stracittadina è una gioia doppia, qualcosa che rimane per sempre. La scarpata è un gesto che avrei potuto evitare, ma in un derby certe cose possono accadere, diciamo che ci possono anche stare».

LA GARA CON L’EMPOLI – «L’Empoli sta pagando a caro prezzo le molte assenze, specialmente in difesa. Giocare con così tanti giovani non è semplice. É comunque una squadra che gioca sempre con intensità e senza paura dell’avversario. Bisognerà stare molto attenti, è una partita da prendere con le molle. L’errore più grande sarebbe quello di sottovalutare i toscani».

LE CHANCE EUROPEE – «Le avversarie dirette stanno andando bene, sarà difficile, ma sono sicuro che Vanoli ci proverà fino all’ultimo».

ELMAS E CASADEI – «Quello di Elmas è un ritorno importante, dopo un’esperienza all’estero: mi piace, sta facendo benissimo. Ha alzato il tasso tecnico della squadra come Casadei, un altro giocatore che ha fatto bene a rientrare in Italia dopo l’esperienza in Inghilterra, dove non è riuscito a imporsi anche perché è ancora molto giovane».