Torino, la favola di Ilkhan: da esubero a eroe! Così si è preso il centrocampo granata: scatta il rinnovo dopo il gol alla Roma?

Torino, la rinascita di Ilkhan con la cura Petrachi: addio al prestito, ora è il regista titolare! Così si è ritagliato il proprio ruolo in granata

In casa Torino si sta scrivendo una delle pagine più sorprendenti della stagione, con protagonista un giocatore che fino a poche settimane fa sembrava avere le valigie pronte. La parabola di Emirhan Ilkhan ha assunto i contorni di una clamorosa rinascita sportiva, trasformando un oggetto misterioso in un pilastro della formazione titolare. Come sottolineato nell’edizione odierna da Tuttosport, il giovane centrocampista turco è passato dallo zero assoluto in termini di minutaggio sotto la gestione tecnica di Marco Baroni a diventare l’uomo della provvidenza.

La svolta dirigenziale e il sorpasso su Asllani

Il destino dell’ex talento del Besiktas sembrava segnato: l’ex direttore sportivo Davide Vagnati aveva già imbastito un prestito al Monza per gennaio, chiuso dalla titolarità inamovibile di Kristjan Asllani. L’avvicendamento voluto dal patron Urbano Cairo, con il ritorno di Gianluca Petrachi in dirigenza, ha ribaltato le gerarchie. Il nuovo DS ha tolto la polvere da Ilkhan e messo sul mercato l’ex regista dell’Empoli, apparso spesso opaco. Il classe 2004 ha ripagato la fiducia con un crescendo di prestazioni, culminato nel gol decisivo al 90′ che ha steso la Roma all’Olimpico, regalando ai Granata il passaggio del turno in Coppa Italia.

Dal calvario al rinnovo: il futuro è granata

Per Ilkhan si tratta di un riscatto totale dopo un periodo buio, segnato dalla rottura del crociato nel settembre 2024 e da prestiti poco fortunati tra Sampdoria e Basaksehir. Acquistato nel 2022 per 5 milioni, nasceva come mezzala offensiva ma ha saputo reinventarsi regista davanti alla difesa. La società piemontese ha deciso di blindare il suo gioiello ritrovato: verrà esercitato il diritto unilaterale di rinnovo fino al giugno 2027. Una gioia immensa per il ragazzo, che ha confessato di aver predetto il gol decisivo alla fidanzata poche ore prima del match, passando in un mese da esubero certo a simbolo del nuovo corso del Toro.