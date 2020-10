Il Torino conferma il proprio allenatore ma allo stesso tempo pensa alle possibili alternative. La situazione

Marco Giampaolo ha ottenuto la fiducia dal presidente del Torino Urbano Cairo ma è una fiducia a tempo, come riporta Tuttosport.

In caso di esonero, i nomi per sostituire l’attuale tecnico granata sono quelli di Davide Nicola e Roberto Donadoni. Resta in piedi, anche se defilata, la candidatura di Moreno Longo.