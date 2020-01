Torino Genoa, il giovedì non cattura. Spettatori al minimo stagionale

Torino Genoa, spettatori al minimo stagionale allo stadio Olimpico. Poco meno di 4mila i tifosi accorsi per il match di Coppa Italia

La gara tra Torino e Genoa non ha riempito, per usare un eufemismo, lo stadio Olimpico del capoluogo piemontese. Il pungente freddo unito all’orario non comodissimo ha fermato gran parte dei sostenitori granata.

Il dato degli spettatori paganti, infatti, è al minimo stagionale. Sono stati 3975 i tifosi che hanno acquistato un tagliando per assistere alla partita di Coppa Italia.