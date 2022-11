Buongiorno salterà la prima partita dopo la sosta mondiale contro il Verona, giallo da diffidato per un fallo su Zaniolo

Alessandro Buongiorno allunga la sua sosta per i mondiali. In occasione di uno scontro con Zaniolo durante la partita del Torino con la Roma, il granata ha rimediato un giallo per un fallo su Zaniolo.

Salterà quindi la sfida contro il Verona del prossimo 4 gennaio.