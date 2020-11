Marco Giampaolo effettuerà oggi l’ultimo tampone. Può tornare in panchina contro la Sampdoria

Nelle ultime due partite, Marco Giampaolo ha guidato il suo Torino da casa affidandosi al suo vice Francesco Conti. Il Covid-19 ha colpito anche l’allenatore granata, che potrebbe però tornare presto in panchina.

Come riportato da Tuttosport, infatti, Giampaolo effettuerà oggi il tampone decisivo e, in caso di negatività, sarà regolarmente in campo a dare indicazioni alla sua squadra contro la Sampdoria.