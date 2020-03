Torino, gli allenamenti alternativi: pugilato per Rincon, cyclette per Aina

Torino, gli allenamenti alternativi dei calciatori granata: pugilato per Rincon, cyclette insieme al fratello per Aina

Allenamento prolungato senza l’amato pallone. In casa, d’altronde, è impossibile mantenere inalterata la confidenza con lo strumento più caro a tutti i calciatori. Che, allora, tra una sessione di squat ed una di addominali, si mantengono in forma (anche) grazie ad altre discipline.

Rincon non perde occasione per indossare i guantoni e dedicarsi ad un po’ di pugilato. Senza disdegnare la cyclette, fedele compagna anche di Ola Aina: l’esterno granata in questi giorni sta pedalando in giardino insieme al fratellino Jordan, attualmente in forza al Chelsea Under 18.