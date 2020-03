Torino, i giocatori granata partecipano alla raccolta fondi per gli ospedali

Torino, anche i giocatori granata stanno partecipando alle numerose raccolte fondi di questi giorni in favore degli ospedali

Sono sempre più numerose, da parte di personaggi famosi come di gente comune, le donazioni che in questi giorni stanno sostenendo l’incessante lavoro nelle strutture ospedaliere di tutta Italia per affrontare l’emergenza coronavirus.

In prima fila sul tema, naturalmente, anche i calciatori del Torino. Con Baselli che, per esempio, ha scelto di partecipare alla raccolta fondi per l’ospedale di Manerbio, il suo paese natale, come raccontato in una story su Instagram.