Torino, il 23 marzo di 51 anni fa l’esordio in granata di Pulici in occasione di una sfida al Cagliari terminata 0-0

Il 23 marzo, in casa Torino, non sarà mai una data come tutte le altre. Nel 1969, infatti, faceva il proprio esordio in granata un certo Paolo Pulici. Destinato, negli anni a venire, a diventare una delle massime istituzioni del club.

Puliciclone, infatti, visse la sua prima volta in campo con la casacca granata in un Torino-Cagliari terminato 0-0 di 51 anni fa. L’esordio di un idillio che l’avrebbe portato a sommare 437 presenze e addirittura 172 gol con il Torino.