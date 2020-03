Torino, il club granata a supporto della onlus “Insieme x Vincere”: raccolta fondi per l’ospedale “Morelli” di Sondalo

Il Torino si schiera al fianco della onlus “Insieme x Vincere“, a supporto dell’ospedale “Morelli” di Sondalo. Un modo per aiutare e per rimarcare la vicinanza ad un territorio che ormai da tanti anni ospita, a Bormio, il ritiro estivo dei granata.

«L’Associazione Onlus “Insieme x Vincere”, con il supporto dei Comuni dell’Alta Valtellina, chiede urgente aiuto per dotare l’Ospedale Morelli di Sondalo (SO) di dispositivi indispensabili per la terapia intensiva e subintensiva», il messaggio diffuso dal club granata sui propri social.