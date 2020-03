Torino, il messaggio di Djidji: «Uniti vinceremo questa battaglia!»

Torino, il messaggio sui social lanciato da Djidji: «Segui il protocollo: tutti insieme vinceremo questa battaglia!»

Anche Koffi Djidji è sceso in campo – metaforicamente parlando, s’intende – sul tema della prevenzione ai tempi del coronavirus. Il difensore granata, infatti, ha lanciato un importante messaggio attraverso i propri social.

«La nostra passione si ferma, ma le nostre vite sono ancora più importanti oggi! Ascoltiamo le istruzioni, supportiamo medici, infermieri, anestesisti, assistenti infermieristici, farmacisti: l’intera professione medica fa un lavoro meraviglioso! Fai come me, come tutti noi: segui il protocollo! Tutti insieme, uniti più che mai, vinceremo questa lotta!», ha scritto Djidji.