Torino in vendita? Il giorno della verità sul comitato Taurinorum. La cordata è pronta a presentarsi, sul piatto 100 milioni di euro

Il giorno della verità. In questi minuti il comitato Taurinorum esce allo scoperto e lo farà probabilmente per tentare l’acquisizione del Torino. Certo, le voci e le smentite degli ultimi giorni hanno creato un po’ di apprensione tra i tifosi granata, ma tra poco capiremo le reali intenzioni di una cordata di persone «che amano questi colori» e che vogliono riportare in alto il Toro.

Si parla già di un’offerta concreta, ovvero 100 milioni di euro. Al momento non si conoscono i nomi degli imprenditori coinvolti, ma c’è grande fermento in attesa di un giorno storico per la compagine torinese. La domanda principale è una soltanto: ma il Torino è in vendita? Ai posteri l’ardua sentenza.