Infortunio Baselli, non arrivano buone notizie per Walter Mazzarri: il centrocampista del Torino ha riportato una distorsione al ginocchio, ecco le ultime

Infortunio Baselli, tegola per il Torino in vista della sfida contro l’Inter in programma domenica 26 agosto 2018 e valida per la 2° giornata di Serie A 2017/2018. Tra i più positivi della sfida d’esordio contro la Roma, il centrocampista oggi non ha preso parte alla seduta di allenamento alla corte di Walter Mazzarri.

Come riportato dal club granata nel report della seduta odierna, Daniele Baselli è alle prese con una distorsione al ginocchio destro: non sono stati ancora resi noti i tempi di recupero, l’evoluzione del problema verrà valutato nel corso dei prossimi giorni. Brutta tegola, dunque, per i granata: attesi aggiornamenti nei prossimi giorni, a rischio la sua presenza a Milano contro l’Inter.