Torino, Juric in allarme per Belotti e Zaza: le loro condizioni

Ivan Juric deve fare i conti con gli acciacchi dei suoi giocatori dopo la gara di Coppa Italia contro la Cremonese: il report

«Programma di scarico per gli elementi scesi in campo ieri sera contro la Cremonese, sessione tecnica per gli altri calciatori attualmente a disposizione: in gruppo anche Bremer. Lavoro differenziato per Ansaldi, Baselli e Millico. Terapie per Belotti, post trauma contusivo alla caviglia destra subìto nel corso del match di ieri sera. Terapie anche per Kone e Zaza, per gli esiti del trauma contusivo al ginocchio sinistro rimediato nell’allenamento di sabato scorso: per quanto concerne l’attaccante, gli esami strumentali hanno evidenziato un interessamento distrattivo parziale del legamento collaterale mediale; le sue condizioni verranno valutate secondo l’evoluzione clinica».