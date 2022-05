Torino, infortunio per Izzo e Vojvoda: le condizioni dei due granata costretti al forfait nella gara col Verona

Doppia tegola per Ivan Juric in Torino-Verona. Prima Vojvoda e poi Izzo sono stati costretti a lasciare il campo per infortunio.

Il primo è andato ko per un problema alla caviglia, il secondo per un problema muscolare: entrambi i giocatori saranno meglio valutati nelle prossime ore.