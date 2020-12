Torino, infortunio per Murru e Verdi: le loro condizioni

Brutte notizie per Marco Giampaolo e il Torino in vista del derby di sabato alle ore 18 contro la Juve. Stop per Murru e Verdi

Brutte notizie per Marco Giampaolo e per il Torino in vista del derby di sabato alle ore 18. Nell’ultimo allenamento si sono fermati sia Murru che Verdi. Le loro condizioni.

«Murru ha terminato anzitempo l’odierna seduta, Verdi ha svolto solo terapie per un risentimento muscolare all’adduttore destro: le condizioni di entrambi verranno valutate domani prima dell’allenamento di rifinitura pomeridiano»