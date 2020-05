Torino, iniziata l’era Vagnati: il primo colloquio con Moreno Longo, un confronto a distanza con il mister per poter sondare il terreno

Il coronavirus non blocca la nuova avventura del dt Vagnati. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo direttore dell’area tecnica si è messo subito a disposizione della squadra.

Il primo colloquio è stato con Moreno Longo, rigorosamente a distanza. Poi il dt si è trasferito in sede per poter iniziare a gettare le basi per l’imminente futuro.