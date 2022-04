Torino, i granata insistono per trattenere Pobega

Il Torino insiste per Pobega e vuole provare a strappare il sì del Milan per un nuovo prestito con diritto di riscatto

Torino Milan non si gioca soltanto in campo, ma sarà una vera e propria occasione per parlare anche di mercato. Bremer e Pobega i due nomi sul tavolo.

Se il difensore è promesso sposo all’Inter, con Pobega i granata potrebbero cambiare le carte in tavola e cercare di arrivare ad un accordo con i rossoneri. L’idea è quella di trattenere il centrocampista e in prestito con diritto di riscatto. Conterà molto la volontà del ragazzo: restare in granata per giocare o andare al Milan per entrare nelle rotazioni di Pioli. A fine stagione le parti si siederanno al tavolo e valuteranno la soluzione migliore con i rossoneri che lo rivorrebbero anche per una questione di lista UEFA. Lo scrive Tuttosport.