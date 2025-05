Torino Inter, Vanoli annuncia: novità sul rientro di Ricci, resta in bilico un big sulle fasce!

Torino Inter, mister Paolo Vanoli fa un annuncio importante in conferenza stampa, ecco la novità sul rientro di Samuele Ricci, resta in bilico invece un big sulle fasce!

Mister Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa pre Torino Inter. Tra i vari argomenti citati il tecnico granata ha parlato sia delle sue condizioni di salute (dopo lo spavento contro il Venezia) che sugli infortunati – e i rientri – nel gruppo granata. Ecco un breve passaggio:

VANOLI VERSO TORINO INTER – «Se sto bene? Grazie! Se sono qua, sto bene (ride, ndr). E’ già un bel sorriso. Ne approfitto per ringraziare lo staff sanitario, è intervenuto subito, e anche il personale della croce rossa con tempestività. Con l’anestesista è stato efficace, quindi li ringrazio. Devo dire che non me lo aspettavo, sono stato travolto da un mare d’affetto. Non sono riuscito magari a rispondere a tutti, lo faccio oggi: con un grazie a tutti quelli che mi hanno dimostrato questo affetto.

Sulla squadra stiamo bene, abbiamo recuperato Ricci e Linetty: entrambi rientrati. Casadei ha avuto un piccolo sovraccarico al polpaccio, ma sta benissimo. Dobbiamo valutare solamente Borna Sosa che è rientrato parzialmente in gruppo, vediamo se portarlo domani o se fargli finire il ciclo di lavoro. E poi Karamoh ha avuto un inizio di pubalgia, penso che non sarà a disposizione. E anche forse Pedersen che ieri ha avuto un trauma facciale, vediamo oggi con gli esami. Per il resto tutto bene».

