Torino, Juric: «Gasperini mi ha dato tanto, uno stimolo giocarci contro»

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato alla vigilia del match di campionato contro l’Atalanta, recupero della prima giornata di ritorno

Ivan Juric ha parlato a Torino Channel in vista del match contro l’Atalanta.

LE PAROLE – «Giocare contro Gasperini è uno stimolo, mi ha fatto imparare tutto a livello professionale e umano, come comportarmi e lo ringrazierò per tutta la vita. Cambi? Voglio vedere come recuperano, sono rimasto soddisfatto di tanti e faremo le nostre valutazioni».