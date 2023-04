Torino, Juric: «Sassuolo bravo in attacco. Vi spiego come stanno gli infortunati»

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo in Serie A

SASSUOLO – «Hanno giocatori di qualità, quando si sono ritrovati tutti dopo gli infortuni ti possono punire ad ogni errori. Hanno qualità in attacco e nel tiro».

INFORTUNATI – «Karamoh ha preso una botta al polpaccio, non è andata come ci aspettavamo. Si è creato un edema che gli impedisce di lavorare bene. Ilic ha una distorsione alla caviglia e Aina. Miranchuk e Lazaro sono rientrati, l’esterno sta sorprendentemente bene: ha lavorato tantissimo, è già in condizione per giocare. Vieira non riesce a recuperare il suo problema: è stato un infortunio muscolare che non riesce a cicatrizzarsi».

CONTRATTO – «Ho un altro anno di contratto, altri anni sono solo una garanzia per l’allenatore con la società che ti garantisce a livello economico. Abbiamo fatto bene e siamo ambiziosi, è stato positivo vedendo gli ultimi anni. Vedo una squadra giovane che può crescere, affrontando bene undici partite. E portare anche risultati come a Lecce, questo è il mio obiettivo».