Torino Juve, allenamento a porte aperte e Cairo al Filadelfia: il programma di avvicinamento al derby della Mole

Torino Juve si avvicina, data e orario dell’allenamento a porte aperte al Filadelfia e il retroscena del patron Urbano Cairo, il programma di avvicinamento al derby della Mole

«E’ iniziata la settimana del derby della Mole». Sarà questo, o comunque qualcosa di molto vicino, immaginiamo, uno dei primi pensieri elaborati da molti tifosi del Torino questa mattina al proprio risveglio. Seguito, quasi necessariamente, da un secondo: «Che sia l’anno giusto?». Già, perché il parziale della stracittadina piemontese maturato nelle ultime trenta stagioni non lascia spazio a troppe interpretazioni, anzi si è – anno dopo anno – trasformato in un dato statistico al limite dell’impietoso per il club di Via Viotti. Ma si sa, il derby (almeno sulla carta) sfugge alle logiche della classifica e anche quest’anno la sponda granata del Po caricherà di rinnovato ardore l’appuntamento con i rivali bianconeri.

Da dove iniziare? Semplice dal Filadelfia, da oggi teatro della preparazione della partita da parte degli uomini di Marco Baroni. Come anticipato dal tecnico toscano nella conferenza stampa post Pisa e come poi confermato dalla società sui propri portali social, è in programma per martedì un allenamento a porte aperte. Cancelli aperti dalle 14:50, pronti ad accogliere i supporters che avranno modo di presentarsi al centro sportivo.

Chi sarà presente in settimana è il patron del Toro Urbano Cairo. Come d’abitudine l’imprenditore alessandrino caricherà la squadra il giorno prima del match (ergo venerdì). Ma non solo, Cairo – sempre ai margini dell’ultimo pareggio coi toscani – ha confessato che potrebbe recarsi eccezionalmente al Fila per ben due volte in settimana (anche il mercoledì) proprio con l’obiettivo di motivare i suoi giocatori. Se tutto andrà come da programma, venerdì Baroni presenterà poi la stracittadina nella sala conferenze dello Stadio Olimpico Grande Torino. Tutto ciò sarà sufficiente per vincere con i bianconeri? Probabilmente servirà qualcosa in più, ma che sia ‘l’anno giusto’ i tifosi granata ci sperano ancora. Torino Juve si avvicina, sabato alle 18 il calcio d’inizio.

GUARDA QUI IL VIDEO: URBANO CAIRO COMMENTA IL 2-2 COL PISA, LE PAROLE DEL PATRON SUL MATCH E SUL PROSSIMO DERBY TORINO JUVE