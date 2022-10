All’Olimpico Grande Torino, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Torino e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All’Olimpico Grande Torino si affrontano Torino e Juventus nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2022/23.

Sintesi Torino-Juve 0-0 MOVIOLA

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Torino Juve.

5′ Vlahovic chiuso – Kostic allarga per Vlahovic, il cui cross viene però respinto dalla difesa.

6′ Kean controlla male – Vlahovic cerca Kean in area, ma il controllo dell’attaccante non è perfetto. Pallone raccolto da Milinkovic-Savic.

13′ Occasione Radonjic – Il numero 49 salta secco Danilo a sinistra, cerca il cross in mezzo per Ola Aina ma trova l’uscita in presa alta di Szczesny.

14′ Tiro Miranchuk – Sterzata dalla destra per calciare col mancino: blocca Szczesny sul suo palo di competenza.

17′ Tiro Vlasic – Respinto da Bremer il tentativo dal limite del numero 16.

22′ Sbaglia Cuadrado – Contropiede della Juventus: Kostic scarica per Rabiot, sventagliata sulla fascia opposta per Cuadrado che sbaglia completamente il cross.

23′ Tiro Lukic – Radonjic preferisce servire a rimorchio Lukic, il cui destro termina alto.

32′ Tiro Radonjic – Destro rasoterra che sibila a fil di palo.

33′ Tiro Vlahovic – Primo squillo del serbo, che calcia sul primo palo e trova l’opposizione di Milinkovic-Savic.

34′ Occasione Juve – Kean in verticale per Vlahovic, che si lascia ipnotizzare da Milinkovic-Savic. Il portiere del Torino dice no nel prosieguo dell’azione a Locatelli e Rabiot.

36′ Tiro Cuadrado – Doppio passo e tiro rasoterra che esce di poco a lato.

FINE PRIMO TEMPO

Migliore in campo: Bremer PAGELLE

Torino-Juve 0-0: risultato e tabellino

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Milik, Gatti, Bonucci, Miretti, Rugani, Soulè, Paredes, Iling-Junior, Fagioli

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Ola Aina; Miranchuk, Vlasic; Radonjic. All. Juric. A disp. Berisha, Gemello, Bayeye, Buongiorno, Zima, Karamoh, Pellegri, Ilkhan, Singo, Adopo, Seck, Vojvoda, Ricci, Garbett.

Arbitro: Mariani di Aprilia