Torino, la preghiera di Lyanco: «Chiedo che il mondo torni a sorridere»

Torino, la lunga preghiera di Lyanco su Instagram: «Chiedo che il mondo possa tornare finalmente a sorridere»

I calciatori come modello per intere generazioni. In campo e, in questo caso, anche e soprattutto fuori. Grande attenzione allora – in questi giorni – all’utilizzo dei social, con Lyanco che ha postato su Instagram un’intima riflessione sul delicato momento vissuto dal mondo intero.

«Chiedo che tutto questo passi presto – ha scritto il difensore del Torino –, cosicché la gente possa tornare a sorridere ed i bambini a giocare per strada. E che tutto questo possa essere fatto con felicità, sapendo che il mondo sta bene. Spero che le persone cambino e possano pensare di più a chi hanno intorno. Mi auguro che le ore passino lentamente per riassaporare la bellezza del tempo trascorso in famiglia, tra il sorriso di un figlio e un “ti amo” da ripetere tante volte». Un lungo pensiero che si fa, infine, preghiera. «Chiedo a Dio di proteggere tutte le persone, fedeli e atei. Per avere amore, pace, gioia ed armonia».