Torino, la riflessione di Longo: «Una fortuna poter stare in casa»

Torino, il tecnico Longo ha commentato il delicato momento dell’Italia sui social: «Una fortuna poter stare in casa»

Anche Moreno Longo ha preso parola nel delicato momento vissuto dall’Italia, alle prese con l’emergenza coronavirus. Il tecnico del Torino, infatti, ha dedicato all’argomento un post su Instagram.

“È lunedì ed è iniziata un’altra settimana di dura lotta contro il Covıd-19. Il mio pensiero e il mio incoraggiamento vanno a tutte quelle persone che purtroppo hanno perso i loro cari o che stanno lottando contro il virus. A chi per svariati motivi non ha la possibilità di fermarsi e poter stare a casa in isolamento, una vera e propria fortuna in questo momento! Un doveroso grazie a medici, infermieri e volontari”, le sue parole.