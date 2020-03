Torino, l’appello di Djidji sui social: «Amici francesi, restate a casa»

Torino, l’appello del difensore granata Djidji ai suoi connazionali sui social: «Amici francesi, restate a casa»

Un appello a tutti i connazionali. Quello che Koffi Djidji ha lanciato sui propri social in tema di coronavirus. Il difensore francese del Torino, infatti, ha invitato tutti a restare nelle proprie abitazioni.

«Solo un piccolo messaggio per dire ai miei amici francesi di non muoversi di casa. Io sono nel pieno centro della pandemia, a Torino siamo tutti chiusi a casa: si esce solo per la spesa con maschera e guanti. Quando vedo a Parigi e in altri posti la gente che esce, come se tutto andasse bene, non li capisco! Siate uniti, restate a casa, proteggete gli anziani, i vostri figli e godetevi la vostra famiglia. Prendete coscienza e agite. State a casa vostra!», ha scritto Djidji.