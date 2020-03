Torino, l’applauso di De Silvestri a medici ed infermieri: «I nostri supereroi»

Torino, l’applauso di De Silvestri ai medici e agli infermieri che stanno combattendo il Coronavirus: «Sono i nostri supereroi»

Ogni epoca ha propri eroi. I calciatori, nell’immaginario collettivo, occupano spesso e volentieri il primo posto. Ma non in questo caso, non oggi. Oggi sono loro a tifare per chi quotidianamente combatte in prima linea.

«Non tutti i supereroi indossano mantelli: in questo momento, per esempio, vestono dei camici», l’eloquente messaggio postato sui social da Lorenzo De Silvestri. A sostegno di medici, infermieri e personale sanitario che giorno e notte lottano per arginare la diffusione di un contagio che ormai fa paura al mondo.