Torino, l’ex Petrachi ricorda: «10 anni per uscire dall’autogestione»

Torino, l’ex Petrachi ricorda: «10 anni per portare un livello diverso dall’autogestione, e negli ultimi anni arrivammo pure in Europa»

L’ex direttore sportivo Gianluca Petrachi ha commentato il Torino sulle colonne de Il Mattino. Ecco le sue dichiarazioni.

PETRACHI – «Nicola ha fatto un vero miracolo l’anno scorso, salvandolo nella situazione in cui lo trovò. Il Torino poi ha fatto un affare prendendo Juric. Sta cercando di dare la propria mentalità. Non è semplice: io ho impiegato dieci anni per portare il club a un livello diverso dall’autogestione. Negli ultimi 5-6 anni, non solo producemmo 200 milioni di plusvalenze, ma arrivammo anche in Europa League. eravamo partiti dalla B con un blocco di italiani, a cui abbiamo unito stranieri che portassero un plus».