Torino, Lyanco in diretta con Kakà: «Mi alleno, cucino e sto con mia figlia»

Torino, Lyanco in diretta su Instagram con il connazionale Kakà: «Mi alleno, cucino come non mai e sto con mia figlia»

Una diretta sui social: espediente utilizzato da quasi tutti, in tempo di coronavirus, per un rapido saluto ad amici e parenti. L’ha fatto anche Lyanco. Ma, dall’altra parte dello schermo, c’era niente meno che un fuoriclasse del calibro di Kakà.

L’ex Milan era in compagnia di Carol Dias, il difensore granata della dolce metà Yasmin. «Non ho mai cucinato così tanto in vita mia – ha scherzato Lyanco -, ma cerchiamo di far passare il tempo in tutti i modi: mi alleno e trascorro le giornate con mia figlia Maria Flor. Speriamo che questa quarantena finisca presto».