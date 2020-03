Torino, Lyanco su un suo ritorno al Bologna: «Mai dire mai…»

Torino, Lyanco rispondendo ai tifosi su Instagram non chiude ad un suo ritorno al Bologna: «Mai dire mai…»

Se non apre, quantomeno non chiude. Lyanco, infatti, tiene i tifosi del Torino sulle spine e mantiene uno spiraglio – guardando all’orizzonte – per un futuro altrove. Magari proprio al Bologna, dove lo scorso anno in prestito aveva trovato continuità e rendimento.

Il difensore granata e del Brasile Under 23, infatti, ha risposto con un vago «Mai dire mai» ad una precisa domanda di un tifoso felsineo su Instagram che gli chiedeva di tornare in rossoblù.