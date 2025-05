Torino, inizia la marcia dei tifosi: marea granata in centro, contestazione verso Cairo – VIDEO

Torino, è iniziata la marcia dei tifosi granata questa mattina, tanti i fan presenti, ecco il video del corteo per le strade del centro e che si concluderà poi a Superga

(Lorenzo Bosca – Inviato a Torino). Sono già in tantissimi ad essersi radunati questa mattina – fin dalle 10 – presso il Bar Norman a Torino. Davanti allo storico locale dove nel lontano 1906 venne fondato il club calcistico piemontese, i fan della compagine granata si sono dati appuntamento in occasione di una giornata decisamente speciale quanto unica: il 4 maggio.

Curva Maratona, Curva Primavera, le tifoserie organizzate a tinte granata di tutta l’Italia (e non solo) inizieranno a breve il corteo che si concluderà – dopo aver sfilato per le vie del centro città – nel tardo pomeriggio nei pressi della Basilica di Superga. Fumogeni, cori, bandiere e striscioni a creare un colpo d’occhio non indifferente per una giornata volta a riaffermare lo spirto d’unione della tifoseria, il ricordo del Grande Torino (scomparso quest’oggi nel 1949), nonché l’aspra critica nei confronti dell’operato della società di Urbano Cairo. Il video di Calcionews24 presente sul posto.