Torino, Murru: «Sono in una società di gran prestigio»

Il neo acquisto del Torino, Nicola Murru, ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale del club granata dopo la firma sul contratto

Nicola Murru, neo acquisto del Torino, ha rilasciato le prime parole al sito ufficiale della società granata dopo l’ufficialità del suo arrivo. Ecco le sue dichiarazioni:

TORINO – «Sono contento, è una società che ha gran prestigio. Conosco tanti ragazzi e il mister, sono contento e carico. Da avversario è sempre stata una squadra tosta da affrontare quella granata ma ora speriamo di divertirci e di raggiungere i nostri obiettivi».

GIAMPAOLO – «Sono contento di ritrovare il mister, ho fatto buoni campionati con lui: so che ha fiducia in me, ma ci sarà da lavorare per dimostrare di poter giocare qui».