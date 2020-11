Il Torino ha comunicato che tutto il gruppo squadra è risultato negativo all’ultimo giro di tamponi effettuato. Il report dell’allenamento

«Allenamento pomeridiano per il Torino, al Filadelfia. Lo staff tecnico ha suddiviso l’organico in due gruppi: i calciatori impegnati domenica a San Siro hanno alternato una seduta in palestra e poi svolto un programma atletico sul campo. Gli altri elementi a disposizione hanno eseguito esercitazioni a tema e poi chiuso l’odierna sessione con una partita a tempo e campo ridotti. Per Belotti e Verdi lavoro differenziato. I tamponi effettuati stamane al gruppo squadra hanno dato esito negativo. Il Torino riprenderà la preparazione domani pomeriggio: in calendario un allenamento tecnico-tattico, di preparazione al match di Coppa Italia contro la Virtus Entella, giovedì 26 novembre alle ore 14, allo stadio Olimpico Grande Torino»