Torino, non si ferma la contestazione a Cairo: previsto un flash mob dei tifosi

Non si placa la protesta dei tifosi del Torino contro il presidente Urbano Cairo: oggi è previsto un flash mob

Oggi il Toro presenterà il nuovo tecnico, Marco Giampaolo, alla stampa per provare a iniziare un nuovo ciclo e cancellare una stagione difficile sotto tutti i punti di vista.

Parallelamente alla presentazione del nuovo tecnico ci sarà un flash mob dei tifosi granata contro il presidente Urbano Cairo. Sono mesi che i tifosi chiedono al presidente di vendere la società ma il numero uno del club non ha mai dato ascolto alle loro richieste, proseguendo sempre per la sua strada. Intano, nella notte, sono stati affissi nuovi striscioni in giro per Torino. Il testo è sempre lo stesso: «Cairo vattene».