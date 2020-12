Torino, nove partite senza vittorie casalinghe: è record negativo

Nove partite casalinghe senza vittoria: è record negativo per il Torino che anche contro il Bologna ha rimandato l’appuntamento con la vittoria

Un’altra partita senza i tre punti ottenuti in casa. Il Torino pareggia anche contro il Bologna e rimanda l’appuntamento con la vittoria tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino. L’ultima vittoria casalinga risale a un Torino-Genoa del 16 luglio scorso, quando i ragazzi dell’allora tecnico Moreno Longo si imposero per 3-0 sul Grifone.

Nove partite consecutive senza vincere in casa. Non era mai successo in 114 anni di storia granata.