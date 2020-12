Torino, nuovo assalto a Ramirez: l’uruguaiano è una richiesta di Giampaolo

Giampaolo resta saldo sulla panchina granata e pensa al mercato: Ramirez è più di un’idea. Affondo per il trequartista della Sampdoria

Marco Giampaolo, per il momento, resta saldo sulla panchina del Torino. Il tecnico spera di dare una svolta alla stagione prima della sosta natalizia e al contempo auspica che dal mercato di gennaio arrivino i rinforzi necessari alla sua idea di gioco.

Un nome che non è mai tramontato in ottica Torino è quello di Gaston Ramirez. Il trequartista della Sampdoria, in scadenza di contratto a giugno 2020, è una espressa richiesta di Giampaolo. Urbano Cairo potrebbe tentare un nuovo assalto nella speranza di convincere il giocatore a trasferirsi in maglia granata. Da parte della Sampdoria non dovrebbero esserci ostacoli, anche perché la cessione di Ramirez libererebbe lo spazio per un nuovo attaccante così come richiesto da Claudio Ranieri.