Torino-Nzola, l’attaccante in pole per giugno: le ultime

Il Torino va all’assalto di Nzola per rinforzare l’attacco, ma per giugno visto che per il momento Sanabria non si muove.

I granata avrebbero trovato nell’attaccante dello Spezia le caratteristiche giuste per il modo di giocare di Ivan Juric. Vagnati ha iniziato da mesi a trattare con gli agenti del centravanti e il patto sarebbe chiaro per l’estate. Lo scrive Tuttosport.