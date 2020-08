Torino, offerta di 8 milioni dall’Athletic Club per Berenguer

Il Torino avrebbe ricevuto un’offerta di 8 milioni dall’Athletic Club per Alejandro Berenguer secondo Tuttosport

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Torino avrebbe ricevuto dall’Athletic Club di Bilbao un’offerta di 8 milioni di euro per il proprio centrocampista offensiva Alejandro Berenguer.

Altri due club spagnoli, il Celta e la Real Sociedad, sono tuttavia interessati ad inserirsi in corsa per l’acquisto del giocatore. Bisognerà vedere se il mister Giampaolo vorrà puntare su Berenguer o se lo lascerà partire in direzione Spagna.