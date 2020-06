Torino Parma, Belotti: «C’è grande voglia di dimostrare sul campo quanto valiamo»

Andrea Belotti, attaccante del Torino, ha parlato a Sky Sport prima del fischio d’inizio del match. Le sue parole

riportate da Toronews.net.

BELOTTI – «Tornare in campo è sicuramente qualcosa di bellissimo, torniamo a fare quello che amiamo. Siamo tutti emozionati e volenterosi. Quando siamo tornarti ad allenarci ho trovato positività e senso d’appartenenza. C’è una grandissima volta di dimostrare sul campo quello che abbiamo provato questo mese. Bisogna passare dalle parole ai fatti. Io e Zaza? Il mister punta su tutti, la squadra è quella che conta, nel calcio si vince solo se si è squadra. Si attacca tutti e si difende insieme, non sono importanti i ruoli. Purtroppo mi ricordo bene la partita dell’andata, dopo mezz’ora eravamo rimasi in 10 e abbiamo perso la partita. Parma? Squadra ostica, abbina contropiedi e gestioni della palla».