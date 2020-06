Torino Parma, primo punto conquistato da Longo sulla panchina granata

Il pareggio per 1-1 tra Torino e Parma ha consegnato il primo punto da allenatore granata per Moreno Longo

La prima partita post pandemia finisce 1-1. Torino e Parma si sono divise la posta in palio: al momentaneo vantaggio granata firmato da Nkoulou ha risposto Kucka.

Questo pareggio consegna anche il primo punto conquistato da Moreno Longo come allenatore del Toro. L’ex tecnico del Frosinone, infatti, prima della sosta causa Covid aveva incassato tre sconfitte consecutive (contro Sampdoria, Milan e Napoli). Un punto che non mette assolutamente al riparo il Toro dalla minaccia retrocessione ma che può dare morale alla squadra e in primis a Longo.