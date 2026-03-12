Torino, D’Aversa sicuro: «Non è detto che si vada sempre avanti con lo stesso undici, sono i giocatori a decidere in settimana»

Torino, D’Aversa parla in conferenza stampa alla vigili della sfida con il Parma: «Non è detto che si vada sempre avanti con lo stesso undici»

La 29ª giornata di Serie A si aprirà con l’anticipo del venerdì sera tra Torino e Parma, una sfida che arriva in un momento di crescita per i granata. Dall’arrivo di Roberto D’Aversa la squadra ha mostrato segnali incoraggianti: le prestazioni contro Lazio e Napoli hanno evidenziato maggiore compattezza e intensità, nonostante la sconfitta contro gli azzurri. Un elemento particolarmente positivo è il ritorno stabile di Duván Zapata nell’undici titolare: l’attaccante, tornato al gol contro i biancocelesti, sta formando un’intesa sempre più convincente con Giovanni Simeone.

In vista della sfida contro il Parma, D’Aversa ha analizzato il momento della squadra e le insidie del match nella conferenza stampa della vigilia, sottolineando la necessità di continuità e attenzione per proseguire il percorso di crescita intrapreso.

PAROLE – «Sono qui da due settimane: la formazione dipende dagli allenamenti e dalle risposte in partita. Non è detto che si vada sempre avanti con lo stesso undici, sono i giocatori a decidere in settimana. Adams? Per caratteristiche è un giocatore molto tecnico e può risolvere partite come quella di domani. Non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ma questo non significa che non possa partire titolare: in una gara ci sono tante partite e la mia scelta non dipende solo da questo»

SINGOLI – «Nkounkou ha avuto un piccolo fastidio, ma si è allenato regolarmente. Lui e Njie sono giocatori diversi: Njie è un attaccante esterno da utilizzare a piede invertito. Per quanto riguarda Casadei, invece, deve trovare continuità. A Napoli ha segnato, ma sul secondo gol poteva fare meglio. Ha qualità importanti e deve dimostrarlo con continuità anche durante la settimana. Inoltre ha avuto qualche problema fisico”. Ha parlato anche di Anjorin: “In settimana ha perso la nonna, ma è rimasto qui e si è allenato con continuità. Nelle ultime due settimane è cresciuto molto e sto iniziando a rivedere l’Anjorin dell’anno scorso a Empoli. Maripan e difesa? Non ci sono gerarchie. Nelle mie prime due partite hanno giocato gli stessi tre, ma stanno crescendo anche Marianucci e Maripan. Per domani ho ancora diversi dubbi di formazione: le scelte dipendono da quello che i giocatori dimostrano durante la settimana. Se oggi ho più dubbi rispetto alle altre gare, è merito loro»

LAZARO – «Se verrà confermato? Io valuto.Io valuto. Non posso ragionare su quello che è stato prima: guardo le ultime partite e il lavoro della settimana, quindi qualche cambiamento può esserci. Non mi piace però parlare del singolo, perché il singolo si esalta solo se la squadra gioca da squadra. Se il Toro ha 30 punti significa che non sempre è successo. Dobbiamo scendere in campo da squadra, poi verrà valorizzato anche il singolo. Non ci sono gerarchie fisse, bisogna fare delle scelte».