Torino, patto con Bremer per la cessione: via solo in un caso

Il Torino e Bremer hanno stretto un patto per quanto riguarda la possibile cessione del difensore

Gleison Bremer sarà uno dei protagonisti della prossima finestra di calciomercato. Il difensore del Torino si è definitivamente consacrato in questa stagione e gli occhi delle big su di lui sono sempre presenti. Il brasiliano ha rinnovato con i granata fino al 2024 ma, come riportato da Tuttosport, tra le parti ci sarebbe stato anche un patto per la cessione.

Bremer e il suo entourage, infatti, avrebbero chiesto il via libera in caso di offerta da almeno 25 milioni al Torino. Il club ha accettato e così è arrivata la firma sul contratto che permetta alla società di non rischiare di perdere il calciatore a zero tra un anno. Nella corsa al brasiliano, intanto, il Milan sarebbe avanti a Juventus, Inter e Napoli.