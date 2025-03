Torino, cordoglio per Bruno Pizzul: il messaggio del club per il telecronista di fede granata

Torino, Urbano Cairo e il club ricordano Bruno Pizzul, il messaggio della società piemontese per il telecronista di fede granata

Una triste notizia ha accolto stamane gli appassionati calcistici e non solo. Si è spento all’età di 86 anni Bruno Pizzul, storico telecronista sportivo, voce dei più importanti eventi calcistici nostrani nella seconda metà del secolo scorso.

Tra le tante testimonianze di affetto capitolate alla famiglia del giornalista in queste ore è arrivata, puntuale, anche quella del Torino. Il club di Via Viotti ha reso omaggio così a Pizzul, ricordando peraltro la fede granata (figlia del ricordo per gli Invincibili di Mazzola) custodita con orgoglio dal friulano. Riportiamo qui il messaggio che porta anche la firma del patron della società Urbano Cairo:

IL CORDOGLIO DEL TORINO PER BRUNO PIZZUL – Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club sono vicini con affetto alla famiglia Pizzul nel ricordo di Bruno Pizzul, ex calciatore, figura iconica del giornalismo sportivo italiano e voce storica della Nazionale italiana dal 1986 al 2002, per un totale di cinque campionati mondiali e quattro europei.

Fu lui a narrare le Notti Magiche di Italia 90, gli sfortunati rigori di USA 94 e le alterne emozioni di Euro 2000, in Belgio e Olanda. A lui toccò anche l’improbo compito di raccontare la terribile notte dell’Heysel, con la morte di 39 tifosi della Juventus. Orgoglioso delle sue origini friulane, pur non tradendo mai la propria imparzialità Pizzul ha spesso rivelato le sue simpatie per il Toro, anche nel ricordo del Grande Torino. E’ stato un modello per generazioni di giornalisti, distinguendosi sempre per competenza, garbo e passione.

Alla famiglia, agli affetti più cari e ai tanti amici il profondo cordoglio e il caloroso abbraccio del mondo granata.