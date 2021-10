Torino, Praet: «Esultanza contenuta per rispetto della Samp. Juric...»

Dennis Praet, centrocampista del Torino, ha commentato nel post partita la vittoria dei granata a discapito della Sampdoria

Dennis Praet, centrocampista del Torino, ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria ottenuta contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni.

GOL – «Sono contento di aver fatto gol, ma soprattutto per la vittoria. La Sampdoria è sempre nel mio cuore perché ho fatto tre anni lì, ma oggi era importante vincere. Sono il medesimo giocatore di quando sono arrivato in Italia e voglio aiutare la squadra ad arrivare in alto in classifica».

ESULTANZA FRENATA – «Ho esultato poco perché comunque dall’altra parte c’era la Sampdoria e quindi mi sono sentito di fare così»

RUOLO – «Sono felice di giocare in questa posizione, sono più avanti e posso essere più creativo. Posso anche fare il mediano perché con il Belgio ho giocato lì. Ma sono felice e spero di fare bene».

JURIC E GIAMPAOLO – «Il calcio di Juric è riconoscibile. Noi ci alleniamo tanto su alcune situazioni, ci sono gli automatismi e si vedono. Giampaolo o Juric? Come allenamenti è più duro lavorare con Juric, credo che Giampaolo fosse più un tattico, qui facciamo tanto fisico».