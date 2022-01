Torino, Praet: «Importante vincere, ma ho la Sampdoria nel cuore»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il centrocampista del Torino Praet ha parlato dopo la vittoria contro la sua ex Sampdoria

Dennis Praet, centrocampista del Torino, ai microfoni di DAZN ha parlato dopo la vittoria in casa della sua ex Sampdoria.

RITORNO A GENOVA – «È sempre un piacere venire qui, ho la Sampdoria nel cuore. Ma oggi era importante vincere, sono contento. È il mio primo gol di testa, non sono molto forte. Ho visto la palla uscire dal buco, ma non mi sono spaventato. Stiamo facendo bene, oggi il campo non era perfetto per giocare velocemente la palla».

