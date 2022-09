Torino, non si molla la pista Praet: le idee dei granata

Il Torino a gennaio tornerà all’assalto di Praet, in caso di suo arrivo potrebbe andare in prestito Seck

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Vagnati non avrebbe mollato la presa per Praet. Il trequartista potrebbe tornare in granata a gennaio e a liberagli il posto ci sarebbe l’addio in prestito di Seck. Questa la volontà del Torino, ma bisognerà vedere se si concretizzerà la situazione.