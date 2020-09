Il Torino ha definito il trasferimento dal Cosenza di Aceto: il difensore classe 2002 è già in città. I dettagli dell’operazione

Il Torino si è assicurato le prestazioni di Giovanni Aceto, difensore classe 2002 in arrivo dal Cosenza. Per lui sono state fissate le visite mediche nella giornata di domani.

Come riportato da Sky Sport, il giovane si trasferirà in granata in prestito con diritto di riscatto. Nell’operazione rientra il ritorno di Kone al Cosenza.